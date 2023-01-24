Англія

Португальський клуб готовий відпустити аргентинця лише за відступні.

Бенфіка не має наміру йти на поступки в переговорах з Челсі щодо Енцо Фернандеса, повідомляє TyC Sports.

За інформацією джерела, єдиний шанс на трансфер аргентинця – активація пункту про відступні у розмірі 120 мільйонів євро.

Зазначається, що Челсі поки не робив офіційних пропозицій щодо трансферу 22-річного півзахисника.

У поточному сезоні Енцо провів 16 матчів у чемпіонаті Португалії: на його рахунку 1 гол та 5 асистів.