Португальський клуб готовий відпустити аргентинця лише за відступні.
ЕНЦО ФЕРНАНДЕС, GETTY IMAGES
24 січня 2023, 14:28
Бенфіка не має наміру йти на поступки в переговорах з Челсі щодо Енцо Фернандеса, повідомляє TyC Sports.
За інформацією джерела, єдиний шанс на трансфер аргентинця – активація пункту про відступні у розмірі 120 мільйонів євро.
Зазначається, що Челсі поки не робив офіційних пропозицій щодо трансферу 22-річного півзахисника.
У поточному сезоні Енцо провів 16 матчів у чемпіонаті Португалії: на його рахунку 1 гол та 5 асистів.