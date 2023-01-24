Бразильський центрбек "відмовляється" старіти та демонструє високий рівень в АПЛ.
Тіаго Сілва, getty images
24 січня 2023, 16:33
Центральний захисник лондонського Челсі Тіаго Сілва найближчим часом має продовжити угоду зі своїм нинішнім клубом.
Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, 38-річний бразилець погодив із "синіми" умови продовження контракту, який буде розрахований до літа 2024 року.
У поточному сезоні Тіаго Сілва провів 23 поєдинки, в яких він віддав дві результативні передачі та отримав два попередження.
Нинішній контракт бразильського центрбека з Челсі закінчується наприкінці кампанії.