Англія

Бразильський центрбек "відмовляється" старіти та демонструє високий рівень в АПЛ.

Центральний захисник лондонського Челсі Тіаго Сілва найближчим часом має продовжити угоду зі своїм нинішнім клубом.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, 38-річний бразилець погодив із "синіми" умови продовження контракту, який буде розрахований до літа 2024 року.

У поточному сезоні Тіаго Сілва провів 23 поєдинки, в яких він віддав дві результативні передачі та отримав два попередження.

Нинішній контракт бразильського центрбека з Челсі закінчується наприкінці кампанії.