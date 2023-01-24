Англія

Один з лідерів Евертона може посилити стан "сорок".

Нападник Евертон Ентоні Гордон може змінити клубну прописку в зимове трансферне вікно, залишившись при цьому в англійській Прем'єр-лізі.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, Ньюкасл Юнайтед, який зараз йде на третій позиції у турнірній таблиці АПЛ, веде переговори з "ірисками" щодо трансферу 21-річного англійця.

Крім того, "сороки" намагаються підписати 18-річного атакуючого півзахисника Фламенго Матеуса Франса, але пропозиція англійського клубу в 16 мільйонів євро була відхилена — переговори продовжуються.

Що стосується Ентоні Гордона, то цього сезону англійський вінгер провів за Евертон 18 матчів, у яких забив три голи та отримав сім попереджень.