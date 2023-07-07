Англія

Football.ua пропонує згадати культових капітанів клубів англійської Прем'єр-ліги.

Епоха англійської Прем'єр-ліги бачила багатьох надихаючих партнерів капітанів. Що б ви не думали про команди Прем’єр-ліги, вони точно можуть створити ідеальне зображення капітана. Щось, що відповідає нашим базовим очікуванням щодо того, яким має бути капітан. Дещо крикливий, рішуче відданий і майже надмірно мужній.

16. Самі Хююпіа (Ліверпуль)

Роки капітана: 2000-2003

Найвищий результат у Прем'єр-лізі: 2 місце (2001/02)

Людина, яка навчила Стівена Джеррарда, що означає бути лідером. Фін отримав пов'язку Ліверпуля у 2000 році, коли Джеймі Реднапп і Роббі Фаулер отримали травми, і згодом привів "червоних" до Кубка, а в наступному сезоні разом з командою посів друге місце.

15. Філ Невілл (Евертон)

Роки капітана: 2007-2013

Найвищий результат у Прем'єр-лізі: 5-е (2007/08 + 2008/09)

"Невілл Менший" після переїзду до складу Евертона швидко став капітаном і допоміг Девіду Моєсу привести команду до двох послідовних п’ятих місць в Прем’єр-лізі.

14. Уес Морган (Лестер Сіті)

Роки капітана: 2012-2021

Найвищий результат у Прем'єр-лізі: 1 місце (2015/16)

Грав значно вище свого рівня, щоб показати світові диво Лестера, який став чемпіоном Прем'єр-ліги. Він займає нижче місце в цьому списку, тому що його роль у захисті титулу викликала питання. Але чемпіонський рік — був неймовірним.

13. Джордан Гендерсон (Ліверпуль)

Роки капітана: 2015 — по теперішній час

Найвищий результат у Прем'єр-лізі: 1 місце (2019/20)

Джордан Гендерсон пройшов довгий шлях за шість років після того, як став капітаном Ліверпуля. Ви подумаєте, що "ментальні монстри" Юргена Клоппа не потребують багато керівництва власними діями, але щоразу, коли Гендерсон пропускає значну кількість часу через травму, жорсткий захист "червоних" перетворюється на желе. Можливо, всі ці підказки та крики капітана насправді ефективні?

12. Стілян Петров (Астон Вілла)

Роки капітана: 2009-2013

Найвищий результат у Прем'єр-лізі: 6-е (2009/10)

Болгарина призначили капітаном у 2009 році після того, як фанати Вілли визнали його найкращим гравцем року. Потім він відзначився, піднявшись разом з командою на високе шосте місце, досяг фіналу Кубка Англії та фіналу Кубка ліги у своєму першому сезоні в ролі капітана. Травма, а потім серйозна хвороба перервали його капітанство, і без його керівництва Астон Вілла впала в чорну діру, з якої вона нещодавно вийшла.

11. Денніс Уайз (Челсі)

Роки капітана: 1993-2001

Найвищий результат у Прем'єр-лізі: 3-е (1998/99)

Людина, яка створювала вкрай багато труднощів супротивникам Челсі. Він був лідером ще того лондонського складу, який не був насичений придбаними за великі гроші гравцями, проте третє місце — гідний результат.

10. Гарі Невілл (Манчестер Юнайтед)

Роки капітана: 2005-2011

Найвищий результат у Прем'єр-лізі: 1 місце (2006/07 + 2007/08 + 2008/09 + 2010/11)

Гарі Невілл, який довгий час вважався лише віце-капітаном, довів тим, хто сумнівався, що вони помилялись, обійнявши посаду капітана та виконуючи доволі таки чудову роботу. Травми інколи заважали демонструвати максимум, проте все одно він залишив великий слід у славній історії цього клубу.

9. Неманья Відіч (Манчестер Юнайтед)

Роки капітана: 2011-2014

Найвищий результат у Прем'єр-лізі: 1 місце (2012/13)

Як ви покращите Невілла як капітана? Зробіть його вищим і страшнішим!. У всій лізі боялися і одночасно поважали Неманью Відіча. Високий і жорсткий захисник, він демонстрував солідні лідерські якості. На сьогоднішній день він останній капітан Манчестер Юнайтед, який виграв чемпіонський титул.

8. Вінсент Компані (Манчестер Сіті)

Роки капітана: 2011-2019

Найвищий результат у Прем'єр-лізі: 1 місце (2011/12 + 2013/14 + 2017/18 + 2018/19)

Вінсент Компані, чия посмішка та привітна поведінка зробили нафтодоларове піднесення Сіті надзвичайно приємним. Бельгієць був якісним захисником і суворим лідером. Якби він не був настільки схильним до травм, то зробив би набагато більше, але й так він остаточно покинув Етіхад як легенда.

7. Алан Ширер (Ньюкасл Юнайтед)

Роки капітана: 1998-2006

Найвищий результат у Прем'єр-лізі: 3 місце (2002/03)

Деякі речі коштують більше, ніж трофеї, а гравці, що відгукуються поклику серця та залишаються в одному клубі весь футбольних шлях, заслуговують на величезну повагу. Епопея Алана Ширера як капітана Ньюкасл Юнайтед є одним із таких прикладів.

6. Патрік Вієйра (Арсенал)

Роки капітана: 2002-2005

Найвищий результат у Прем'єр-лізі: 1 місце (2003/04)

Вієйру попросили замінити Тоні Адамса у якості капітана Арсеналу. Француз миттєво став виправдовувати статус, привівши "канонірів" до такого рівня домінування в Прем’єр-лізі, що вони виграли чемпіонський титул без поразок у 2004 році, давши Вієйрі невелику перевагу у його капітанській війні з Роєм Кіном (поки Кін не вразив приголомшливим ударом у відповідь). Арсенал виграв Кубок Англії в 2005 році, коли Вієйра забив переможний пенальті, а потім покинув клуб та залишив величезну прогалину в центрі поля.

5. Стів Брюс (Манчестер Юнайтед)

Роки капітана: 1992-1996

Найвищий результат у Прем'єр-лізі: 1 місце (1992/93 + 1993/94 + 1995/96)

Перший капітан Манчестер Юнайтед епохи Прем'єр-ліги. Спочатку він "ділив" роль із старіючим Браяном Робсоном. По суті, Брюс завжди був капітаном, але в рідкісних випадках, коли Роббо міг грати, він носив капітанську пов’язку.

4. Стівен Джеррард (Ліверпуль)

Роки капітана: 2003-2015

Найвищий результат у Прем'єр-лізі: 2 місце (2008/09 + 2013/14)

Найкращий гравець Прем'єр-ліги, який ніколи не вигравав титул. Він був дуже близький до тріумфу, двічі привівши "червоних" до другої сходинки. Але його падіння в матчі з Челсі, напевно, ніхто не забуде. Підтвердити свою легендарність англієць міг, але сам втратив ту нагоду.

3. Тоні Адамс (Арсенал)

Роки капітана: 1988-2002

Найвищий результат у Прем'єр-лізі: 1 місце (1997/98 + 2001/02)

"Містер Арсенал" більше десяти років. Він є живим доказом реставраційного генія Арсена Венгера. Адамс був вицвілою фотографією, але Венгер відновив його у чудовій акварелі. Тоді Адамс нагородив Венгера твердим лідерством і організацією захисту, що звільнило його тренера від необхідності зосереджуватися на захисті взагалі. Адамс мав усе.

2. Джон Террі (Челсі)

Роки капітана: 2004-2017

Найвищий результат у Прем'єр-лізі: 1 місце (2004/05 + 2005/06 + 2009/10 + 2014/15 + 2016/17)

Террі мав задоволення бути капітаном деяких чудових поколінь лондонського клубу на Стемфорд Брідж і мав хист об’єднувати команду. Ті турніри з гри на PlayStation, які він організував у 2004 році, здавалися тривіальними, але саме вони перетворили хлопців Жозе Моурінью в справжню команду за рекордно короткий час.

Лідерство Террі навіть ненадовго відродилося в сезоні-2014/15, коли він керував молодими Курта Зума та Гері Кехілла, які сформували хребет захисту Челсі, коли вони претендували на титул Прем'єр-ліги.

1. Рой Кін (Манчестер Юнайтед)

Роки капітана: 1997-2005

Найвищий результат у Прем'єр-лізі: 1 місце (1998/99 + 1999/00 + 2000/01 + 2002/03)

Що ще можна сказати про Роя Кіна? Бувши капітаном під час перших чотирьох тріумфів Манчестер Юнайтед у Прем’єр-лізі, він успадкував пов’язку від Еріка Кантона та у своєму другому сезоні в ролі капітана привів молоду команду "червоних дияволів" до майже неможливого требла.

Потім він здобув два поспіль титули, виграні з неперевершеною легкістю. Четвертий титул послідував через два роки. Кін був переможцем, і під його капітанством Юнайтед був майже незупинним.

Неважливо, були ви Тімом Шервудом чи Зінедіном Зіданом, Рой Кін збирався переграти вас і привести свою команду до тріумфу.

Його битви з Вієйра були божевільними. Кіну довелося покинути Олд Траффорд у середині сезону-2004/05 через погіршені відносини з Сером Алексом Фергюсоном. Але Кін залишається найкращим капітаном, якого коли-небудь бачила Прем'єр-ліга.

За матеріалами порталу Squawka