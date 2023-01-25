Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубку англійської ліги, що відбувся 24 січня 2023 року, 22:00.

Напередодні відбувся перший із двобоїв поміж Саутгемптоном та Ньюкаслом в півфіналі Кубку Англійської ліги.

"Сороки" завітали на Сент-Меріс, де на них очікував не найбільш радісний прийом, проте команді Едді Гау доволі швидко вдалось нав’язати суперникам комфортний для себе темп зустрічі.

Ньюкасл агресивно провів першу половину зустрічі, від чого суперники нахапались попереджень, що в підсумку знайшло відлуння наприкінці зустрічі.

Господарі після перерви намагались вирівняти хід зустрічі, однак суперники забили посеред другого тайму, а гол у відповідь від Адама Армстронга було скасовано через гру рукою в нападника.

І саме тоді, коли футболісти Натана Джонса планували йти на фінальний штурм, вони зустрілись із другим попередженням для центрального захисника Дує Чалета-Цара, через що в підсумку склали зброю.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Саутгемптон — Ньюкасл в Кубку Англійської ліги:

Саутгемптон — Ньюкасл 0:1

Гол: Жоелінтон, 73

Саутгемптон: Базуну — Салісу, Чалета-Цар, Войнович, Вокер-Пітерс (Беднарек 88) — Діалло (Лавіа 82), Алькарас, Оршич (Едозі 57), Ворд-Проуз, Дженепо (Армстронг 45+4) — Мара (Адамс 57)

Ньюкасл: Поуп — Берн, Ботман, Шер, Тріпп'єр — Віллок (Сен-Максімен 67), Гімараес, Лонгстафф — Альмірон (Мерфі 78), Жоелінтон, Вілсон (Ісак 67)

Чалета-Цар, 86.