Матч завершився перемогою "сорок".
Саутгемптон - Ньюкасл, getty images
25 січня 2023, 00:02
Ньюкасл в рамках першого півфінального поєдинку Кубка ліги грав на виїзді проти Саутгемптона та здобув перемогу.
Долю зустрічі вирішив точний удар Жоелінтона на 73 хвилині. "Святі" швидко відповіли, але взяття воріт не зарахували через гру рукою.
Саутгемптон — Ньюкасл 0:1
Гол: Жоелінтон, 73
Саутгемптон: Базуну — Салісу, Чалета-Цар, Войнович, Вокер-Пітерс (Беднарек 88) — Діалло (Лавіа 82), Алькарас, Оршич (Едозі 57), Ворд-Проуз, Дженепо (Армстронг 45+4) — Мара (Адамс 57)
Ньюкасл: Поуп — Берн, Ботман, Шер, Тріпп'єр — Віллок (Сен-Максімен 67), Гімараес, Лонгстафф — Альмірон (Мерфі 78), Жоелінтон, Вілсон (Ісак 67)
Вилучення: Чалета-Цар, 86