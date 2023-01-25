Англія

Нідерландський фахівець хоче зберегти у клубі англійця.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг хоче, щоб Маркус Рашфорд залишився у команді.

"Це найкраще місце, в якому можна перебувати, тому що ми хочемо створити найкращу команду — спочатку в Англії, а потім у Європі та у світі.

Це конфіденційні переговори між клубами та гравцем, але він розуміє, що Манчестер Юнайтед – це його клуб, а також те, що у цьому середовищі, у цій команді, він показує свій найкращий футбол.

Він удосконалюється, він викладається на 100%", — наводить слова тен Гага The Guardian.

Нагадаємо, що контракт Рашфорда розрахований до літа 2024 року.