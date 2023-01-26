Дивіться відео найкращих моментів матчу 1/2 фіналу Кубка англійської ліги, що відбувся 25 січня 2023, 22:00.
гравці МЮ, getty images
26 січня 2023, 11:20
У першому півфінальному матчі Кубка англійської ліги Манчестер Юнайтед розгромив Ноттінгем Форест, практично вирішивши всі питання щодо володаря путівки до вирішального раунду турніру.
Підопічні Еріка тен Гага відправили у ворота "лісників" три безвідповідні м'ячі, чого виявилося більш ніж достатньо для перемоги в даному протистоянні.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Ноттінгем Форест — Манчестер Юнайтед в 1/2 фіналу Кубка англійської ліги-2022/23:
Ноттінгем — Манчестер Юнайтед 0:3
Голи: Рашфорд, 6, Веггорст, 45, Фернандеш, 89
Ноттінгем: Геннесі — Ор'є, Воррелл, Маккенна, Лоді (Вільямс, 73) — Данілу (Колбек, 57), Фройлер, Скарпа (Лінгард, 64), Джонсон, Гіббс-Вайт (О'Браєн, 73) — Саррідж (Боннавентуре, 64).
Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Маласія, Мартінес, Лінделеф, Ван-Біссака — Еріксен (Фред, 71), Каземіро, Рашфорд (Гарначо, 57), Фернандеш, Антоні (Пеллістрі, 71) — Веггорст (Еланга, 85).
Попередження: Пеллістрі