Англія

Саша Лукич може приєднатися до команди Марку Сілви.

Центральний півзахисник Торіно Саша Лукич цієї зими може продовжити кар'єру в англійській Прем'єр-лізі.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, лондонський Фулгем розпочав переговори про підписання 26-річного серба, зробивши першу пропозицію у розмірі 8 мільйонів євро.

На даний момент керівництво Торіно не діло "зелене світло" на переїзд свого гравця до Англії.

Щодо крайнього захисника Арсеналу Седріка Суареша, то він уже погодив контракт із Фулгемом і тепер очікує на підписання угоди.

Цього сезону Саша Лукич провів за Торіно 18 матчів, у яких він забив три голи і віддав одну результативну передачу.

Фулгем цього сезону набрав 31 пункт у 21 поєдинку і зараз займає сьомий рядок у турнірній таблиці АПЛ.