Футболіст може перебратись в АПЛ.
Ніколо Дзаньоло, Getty Images
26 січня 2023, 13:41
Незважаючи на те, що півзахисник Роми Ніколо Дзаньоло, за інформацією ЗМІ, вже погодив контракт із Міланом, його наступний клуб все ще може змінитись.
Рома провела перемовини по гравцю з англійським Борнмутом, та може продати футболіста саме у цей клуб.
Джанлука Ді Марціо пише, що "вишні" запропонували за атакувального хавбека 30 мільйонів євро. Також, з часом, можуть виплатити п'ять мільйонів бонусами та включити 10 відсотків від майбутнього продажу.
Сам футболіст буде приймати рішення щодо свого майбутнього. Він би хотів залишитись в Італії і готовий чекати до літа, щоб приєднатись до Мілану.
Цього сезону Дзаньоло зіграв 17 ігор за "вовків", у яких забив два голи та віддав один гольовий пас.