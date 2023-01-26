Англія

Футболіст може перебратись в АПЛ.

Незважаючи на те, що півзахисник Роми Ніколо Дзаньоло, за інформацією ЗМІ, вже погодив контракт із Міланом, його наступний клуб все ще може змінитись.

Рома провела перемовини по гравцю з англійським Борнмутом, та може продати футболіста саме у цей клуб.

Джанлука Ді Марціо пише, що "вишні" запропонували за атакувального хавбека 30 мільйонів євро. Також, з часом, можуть виплатити п'ять мільйонів бонусами та включити 10 відсотків від майбутнього продажу.

Сам футболіст буде приймати рішення щодо свого майбутнього. Він би хотів залишитись в Італії і готовий чекати до літа, щоб приєднатись до Мілану.

Цього сезону Дзаньоло зіграв 17 ігор за "вовків", у яких забив два голи та віддав один гольовий пас.