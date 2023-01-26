Англія

Фахівець розповів, що відпустити гравців у новий клуб був вірним кроком.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола відповів на запитання журналіста щодо відходу Олександра Зінченка та Габріеля Жезуса в Арсенал.

"Чи вірний крок — відпустити Зінченка та Жезуса в Арсенал? Чому ні? Тому що вони виграють? Я неймовірно поважаю Габріеля та Алекса.

Звичайно, ми хочемо їх перемогти... Ми домовилися відпустити їх, тому що вони провели тут роки і хотіли нового виклику.

Я більш ніж задоволений, тому що футболісти грають і клуби порозумілися між собою. Багато разів Зінченко міг піти, але він хотів залишитися.

Габріель так само, тому ми погодилися їх продати. Арсенал хотів їх... У них все йде добре, вітаю", — цитує іспанського фахівцяCity_Xtra.

Нагадаємо, що поєдинок між Манчестер Сіті та Арсеналом у 1/16 фіналу Кубку Англії відбудеться 27 січня на Етіхаді. Початок гри о 22:00.