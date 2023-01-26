Англія

"Вовки" отримали конкурента для Са.

Вулвергемптон на своєму сайті оголосив про підписання 29-річного англійського воротаря Деніела Бентлі.

Контракт із сторожем воріт Брістоль Сіті розрахований на два роки. Про суму трансферу не повідомляють.

Напередодні Вулвз відправив у оренду Матію Шаркіча, і для конкуренції Жозе Са підписав Бентлі.

Деніел має досвід ігор за молодіжну команду Арсеналу, адже є вихованцем цього клубу. Найбільшу кількість матчів він зіграв у складі Саутенда (160). За Брістоль провів 143 гри, а за Брентфорд — 125.