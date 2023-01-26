"Вовки" отримали конкурента для Са.
Деніел Бентлі, Вулвергемптон
26 січня 2023, 17:55
Вулвергемптон на своєму сайті оголосив про підписання 29-річного англійського воротаря Деніела Бентлі.
Контракт із сторожем воріт Брістоль Сіті розрахований на два роки. Про суму трансферу не повідомляють.
Напередодні Вулвз відправив у оренду Матію Шаркіча, і для конкуренції Жозе Са підписав Бентлі.
Деніел має досвід ігор за молодіжну команду Арсеналу, адже є вихованцем цього клубу. Найбільшу кількість матчів він зіграв у складі Саутенда (160). За Брістоль провів 143 гри, а за Брентфорд — 125.