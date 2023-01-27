Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1/16 фіналу Кубку Англії, у якому зіграють Манчестер Сіті та лондонський Арсенал.

Манчестер Сіті та лондонський Арсенал зіграють на Етіхаді в 1/16 фіналу Кубку Англії

Хосеп Гвардіола, після перемоги над Вулвергемптоном (3:0), вирішив використати з перших хвилин Ортегу в рамці воріт, тоді як Аке зіграє ліворуч у захисті.

Мікель Артета, на тлі перемоги над Манчестер Юнайтед (3:2), залучив до стартового складу Тернера на позицію голкіпера, тоді як Томіясу та Тірні зіграють на флангах оборони, а Голдінг розташується в парі в центрі захисту з Габріелем. Вієйра та Троссар вийдуть у лінії атакувальних півзахисників. Олександра Зінченка при цьому залишили на лаві для запасних на матч проти своєї колишньої команди.

Манчестер Сіті: Ортега — Льюїс, Аканджі, Стоунз, Аке — Гюндоган, Родрі, де Брюйне — Марез, Голанд, Гріліш.

Запасні: Едерсон, Вокер, Діаш, Філліпс, Канселу, Лапорт, Альварес, Б. Сілва, Фоден.



Арсенал: Тернер — Томіясу, Голдінг, Габріель, Тірні — Джака, Партей — Сака, Вієйра, Троссар — Нкетіа.

Запасні: Рамсдейл, Б. Вайт, Зінченко, Саліба, Ківьор, Локонга, Едегор, Маркіньйос, Мартінеллі.



Гра Манчестер Сіті — Арсенал почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.