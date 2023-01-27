Англія

Клуб підсилив ланку нападу ганським форвардом.

Представник АПЛ Борнмут офіційно повідомив про перехід у клуб форварда збірної Гани та Брістоль Сіті Антуана Семеньйо.

Контракт з 23-річним африканцем, який народився в Англії, підписаний до літа 2027 року. Сума трансферу склала 10.2 мільйони євро.

Форвард провів у складі Брістоля 124 матчі, незважаючи на свій молодий вік. У цих іграх він забив 20 голів та віддав 22 асисти.

Також він виступав на правах оренди за Сандерленд (7 матчів) та Ньюпорт (32, 6, 2).