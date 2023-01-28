Англія

Футболіст незабаром має поставити підпис під новою угодою.

Лондонський Арсенал готовий продовжити контракт із бразильським вінгером Габріелом Мартінеллі.

Не секрет, що перемовини між футболістом та керівництвом "канонірів" йдуть вже протягом довгого часу. І тепер, схоже, сторони можуть видихнути з полегшенням. Угода согласована на 4,5 роки — до літа 2027. Про це пише The Athletic.

Пои що невідомо щодо підвищення заробітної плати футболіста, проте раніше повідомлялось, що вона має підвищитись з 2 мільйони 400 тисяч фунтів на рік до 4 мільйонів 800 тисяч фунтів.

Нагадаємо, що Мартінеллі перебрався в Арсенал з Ітуано влітку 2019 року за 7,1 мільйон євро.

У сезоні-2022/23 21-річний вінгер провів за Арсенал 26 поєдинків в усіх змаганнях, забив сім голів та віддав 3 гольові передачі.