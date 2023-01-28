Футболіст незабаром має поставити підпис під новою угодою.
Габріел Мартінеллі, Getty Images
28 січня 2023, 00:18
Лондонський Арсенал готовий продовжити контракт із бразильським вінгером Габріелом Мартінеллі.
Не секрет, що перемовини між футболістом та керівництвом "канонірів" йдуть вже протягом довгого часу. І тепер, схоже, сторони можуть видихнути з полегшенням. Угода согласована на 4,5 роки — до літа 2027. Про це пише The Athletic.
Пои що невідомо щодо підвищення заробітної плати футболіста, проте раніше повідомлялось, що вона має підвищитись з 2 мільйони 400 тисяч фунтів на рік до 4 мільйонів 800 тисяч фунтів.
Нагадаємо, що Мартінеллі перебрався в Арсенал з Ітуано влітку 2019 року за 7,1 мільйон євро.
У сезоні-2022/23 21-річний вінгер провів за Арсенал 26 поєдинків в усіх змаганнях, забив сім голів та віддав 3 гольові передачі.