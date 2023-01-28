Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубку Англії, що відбувся 27 січня 2023 року, 22:00.

Напередодні чинний чемпіон Англії, Манчестер Сіті, зустрівся з лідером чемпіонських перегонів поточного сезону, лондонським Арсеналом, уже на стадії 1/16 фіналу Кубку Англії.

Мікель Артета вирішив зіграти цю гру з глибокою ротацією в складі власної команди, у якій не знайшлось місця Олександру Зінченку. Проте, незважаючи на відсутність провідних футболістів на полі, "каноніри" все одно створили достатньо непоганих нагод для забитого м’яча в першому таймі, однак так і не відкрили рахунок, як і суперники.

Сіті зробив рішучий крок на зустріч перемозі вже після перерви, коли прицільний постріл із меж чужого штрафного вдався захиснику Аке.

Після цього завданням "містян" було втримання переможного рахунку, із чим вони відносно легко впорались навіть за умови появи в складі суперників відсутніх із початку зустрічі провідних виконавців на заміну.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Манчестер Сіті — Арсенал в Кубку Англії:

Манчестер Сіті — Арсенал 1:0

Гол: Аке, 65

Манчестер Сіті: Ортега — Льюїс (Вокер, 58), Аканджі, Стоунз (Лапорт, 45+4), Аке — Гюндоган, Родрі, де Брюйне (Сілва, 75) — Марез (Альварес, 57), Голанд, Гріліш.

Арсенал: Тернер — Томіясу, Голдінг (Саліба, 46), Габріель, Тірні (Зінченко, 66) — Джака, Партей (Локонга, 46) — Сака (Едегор, 74), Вієйра, Троссар (Мартінеллі, 66) — Нкетіа.

Попередження: Гюндоган — Голдінг, Зінченко.