Англія

Керманич Манчестер Юнайтед прокоментував виступи свого підопічного.

Нападник англійського Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд у поточному сезоні є постійним гравцем стартового складу "Червоних дияволів" та цілком виправдовує довіру з боку тренерського штабу власною результативністю.

Зокрема, за 29 зустрічей на рахунку 25-річного англійця 18 м’ячів та шість гольових передач у різноманітних клубних змаганнях.

Головний тренер Юнайтед Ерік тен Гаг не міг оминути видатну форму власного гравця під час останнього з інтерв’ю.

"Я не Гаррі Поттер. Це просто впевненість окремого гравця у власних силах. Кожен футболіст повинен створити підстави для отримання психологічної стійкості. Маркус за це довго боровся, інвестував своїми справами.

Звичайно, разом із моїм тренерським штабом ми впроваджуємо певні моменти, особливо — до малюнку гри команди, які дають йому належні умови для розвитку. Але врешті-решт, усе залежить від нього самого. І коли гравець має впевненість, тоді я переконаний, у тому, що ми працюємо на краще.

Очевидно, що Маркус справді в хорошій формі. Кожного нового дня, від тренування до тренування, від гри до гри його стан стає тільки кращим", — заявив нідерландський фахівець.

Найближчий матч Манчестер Юнайтед зіграє в 1/16 фіналу Кубку Англії проти Редінга на Олд Траффорд.