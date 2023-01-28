Англія

Керманич Ліверпуля прокоментував результативність Мохамеда Салаха в останніх матчах та гру команди загалом.

Напередодні виїзного матчу 1/16 фіналу Кубка Англії проти Брайтона головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп відповів на питання щодо відсутності голів із боку нападника його команди, Мохамеда Салаха, упродовж останніх чотирьох матчів Прем’єр-ліги.

"Звичайно, що Мохамед, як і решта команди, страждають від відходу Садіо Мане до Баварії. У нас був добре зіграний колектив упродовж останніх трьох років, у якому всім було зрозуміло, що саме ми робимо на футбольному полі. Але цей трансфер змінив усе.

У Ліверпуля дуже специфічний атакувальний футбол, який вимагає від гравців багато фізичної роботи та опрацювання великої кількості інформації безпосередньо на полі, і не завжди ця інформація є очевидною.

Гравці повинні мати передчуття багатьох ігрових моментів під час матчу, розуміти, де перебувають товариші по команді, куди треба віддавати м’яч. І все це без зволікань.

Звісно, що такі втрати болючі, і тому ми не можемо сподіватись, що просто повернемося до свого найкращого футболу завдяки перемозі 5:0 у наступній грі. Ми повинні багато працювати. Ніхто з гравців, я впевнений, не хоче цього чути, але вони повинні це робити.

Через два-три тижні ми сподіваємося мати ще пару варіантів, і ми зможемо проводити ротацію. Тепер у нас є Коді Гакпо — дійсно важливий актив, сполучник. Він може грати й на фланзі, і в центрі. Коли Дарвін стоїть попереду, то він, очевидно, розташовується вище, а Коді грає позаду за ним.

Ми ніколи раніше не грали з "№9" — навіть коли Садіо виконував цю роль, він розташовувався нижче. Це не стиль Дарвіна. Він хоче мати передачі іншого типу для себе. Це добре, якби всі футболісти були б досяжні для вибору, ми могли б щось побудувати, але наразі це важко зробити.

Салах забив сотні голів за останні роки, і коли він тепер не забиває в кожному матчі, люди в першу чергу думають про це, але це не наша найбільша проблема станом на зараз. Я щасливий навіть тоді, коли він забиває один гол у матчі, а в наступній грі забиває хтось інший, бо ми в будь-якому разі отримуємо м’яч на власний рахунок.

Ми почали сезон з Гарві Елліоттом у центрі поля, із Джорданом Гендерсоном зараз граємо зовсім по-іншому, а тепер ще й додався Набі Кейта. Зазвичай у тренерів є якась постійна основа, на яку можна спиратися. У мене в Ліверпулі її немає.

Ми на 100% готові працювати над цим. Клопп: У футболі немає світла в кінці тунелю — є фінали й є трофеї в кінці тунелю. Усе це там на нас чекає, але зараз мова не про це. Єдина проблема полягає в тому, що всім потрібен час, однак ніхто не хоче інвестувати свій власний час для цього. Ситуація далеко не ідеальна, але наш футбол в останніх двох іграх мені сподобався", — заявив німецький фахівець.

Ліверпуль у найближчому матчі зіграє в гостях у Брайтона в рамках Кубку Англії 29 січня, о 15:00.