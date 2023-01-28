Англія

Керманич Ліверпуля розповів про стан травмованих футболістів.

Напередодні кубкової гостьової гри проти Брайтона головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп розповів журналістам про стан футболістів його команди, які раніше отримували ушкодження різного ступеня за ходом сезону та досі не відновились.

"Луїсу Діасу потрібно більше часу на відновлення, аніж планувалось. Діогу Жоті, Роберто Фірміно та Віджилу ван Дейку — пару тижнів, і потім, можливо, вони зможуть знову долучитись до тренувань. Нам із лікарями ще потрібно подивитись, як саме триває процес їхнього відновлення.

Щодо Артура, то можу сказати, що він наразі виглядає доволі непогано. Багато бігає на тренуваннях. Якщо все буде добре, то, можливо, за два-три тижні він також працюватиме з рештою колективу.

У нього була дуже складна травма, тому в його випадку відновлення залежить від багатьох чинників. Ще жодного разу ми не залучали його до роботи з командою з моменту повернення на тренувальну базу.

Можу повідомити вам, що Карвалью точно не зіграє проти Брайтона в Кубку Англії через м’язову травму. Джеймс Мілнер та Наттаніель Філліпс можливо будуть доступними, але я в цьому не впевнений", — заявив німецький фахівець.

Ліверпуль у найближчому матчі зіграє в гостях у Брайтона в рамках Кубку Англії 29 січня, о 15:00.