Англія

Керманич Ліверпуля прокоментував кадрове рішення сусідів за містом.

Англійський Евертон у поточному сезоні не залишає своєю грою позитивних вражень, і вже знову змушений боротись за виживання в Прем’єр-лізі, перебуваючи на передостанньому рядку турнірної таблиці.

Керівництво "ірисок" у такі важкі часи було змушене піти на важкий крок, звільнивши головного тренера Френка Лемпарда, на місце якого претендували колишній керманич Лідса Марсело Б’єлса та екс-головний тренер Бернлі Шон Дайч, і в підсумку англієць наразі близький до того, аби очолити проблемний колектив.

Таке рокірування не залишилось поза увагою навіть головних суперників Евертона в боротьбі за зони впливу в рідному місці — Ліверпуля, головний тренер якого, Юрген Клопп, прокоментував свіже призначення.

"Нічого конкретного з цього приводу я ще не чув. А ви вже знаєте. Ну, тоді добре. Я вже бачив там Б’єлсу!

Кажете, що він мав тільки особисту зустріч із керівництвом? Мене на ній не було, тож нічого не можу сказати.

Звільнення Лемпарда для мене виглядає звичайною футбольною рутиною. Я співчуваю Френку, бо він зробив усе, що міг. Попереднього сезону його команді також було нелегко наприкінці розіграшу, коли він тільки прийшов, але подивіться, як він добре впорався.

Цього року Евертон утратив Рішарлісона через трансфер та Калверт-Льюїна через травму. Останній ще довго не повернеться на поле, про що ми з вами знаємо. Це дуже кепсько, бо такі моменти мають вплив на весь сезон. Особливо в тому стані, у якому зараз перебуває Евертон.

Шкода, але це — ті речі, які ми, як тренери, маємо просто прийняти. Подібне трапляється з кожним, але я вірю, що Френк ще повернеться.

Він — молодий тренер, менеджер-початківець, тому в нього ще все попереду", — заявив німецький фахівець.

Ліверпуль у найближчому матчі зіграє в гостях у Брайтона в рамках Кубку Англії.