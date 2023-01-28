Англія

"Лисиці" хочуть підписати Джека Гаррісона за 20 мільйонів фунтів стерлінгів.

Атакуючий півзахисник та один із лідерів Лідс Юнайтед Джек Гаррісон у зимове трансферне вікно може вирушити до іншого клубу англійської Прем'єр-ліги.

Як повідомляє журналіст The Athletic Девід Орнштейн, Лестер Сіті зробив офіційну пропозицію щодо 26-річного англійця у розмірі 20 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 22,8 млн євро).

За інформацією джерела, керівництво Лідс поки що роздумує над тим, відпускати Гаррісона в інший клуб чи ні цієї зими. Його контракт із "павичами" спливає влітку 2024 року.

Також невідома позиція самого гравця і те, чи хотів би він перейти з Лідса до Лестера.

Цього сезону Джек Гаррісон провів на клубному рівні 19 матчів, у яких він забив один гол і віддав шість результативних передач. Портал Transfermarkt оцінює його у 25 мільйонів євро.