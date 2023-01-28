Англія

Хавбек Ювентуса визначився зі своїм новим клубом.

Центральний півзахисник туринського Ювентуса Вестон Маккенні у зимове трансферне вікно вирішив продовжити кар'єру в англійській Прем'єр-лізі.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, 24-річний американець стане гравцем Лідс Юнайтед, про що незабаром буде оголошено офіційно.

"Павичі" орендують Маккенні за 1,2 мільйона євро, при цьому угода буде включати в себе можливість викупу гравця на постійній основі за 33 мільйони євро плюс бонуси.

Сам американський футболіст уже погодив умови особистого контракту із Лідсом.

У поточному сезоні Вестон Маккенні провів за Ювентус 21 матч, у яких він забив три голи і віддав дві результативні передачі.