Хавбек Ювентуса визначився зі своїм новим клубом.
Вестон Маккенні, getty images
28 січня 2023, 16:30
Центральний півзахисник туринського Ювентуса Вестон Маккенні у зимове трансферне вікно вирішив продовжити кар'єру в англійській Прем'єр-лізі.
Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, 24-річний американець стане гравцем Лідс Юнайтед, про що незабаром буде оголошено офіційно.
"Павичі" орендують Маккенні за 1,2 мільйона євро, при цьому угода буде включати в себе можливість викупу гравця на постійній основі за 33 мільйони євро плюс бонуси.
Сам американський футболіст уже погодив умови особистого контракту із Лідсом.
У поточному сезоні Вестон Маккенні провів за Ювентус 21 матч, у яких він забив три голи і віддав дві результативні передачі.