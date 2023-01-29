Англія

Нападник Челсі пообіцяв уболівальникам повернутись на поле ще більш умотивованим.

Португальський нападник Жоау Феліш так і не зміг дійти до схожих думок із Дієго Сімеоне за 3,5 роки перебування в мадридському Атлетіко, і вже за підсумками поточної зимової трансферної кампанії став гравцем лондонського Челсі на правах оренди.

Однак дебютна гра в складі "синіх" проти Фулгема (1:2) навряд чи запам’яталась йому та вболівальникам у позитивному сенсі через вилучення вже на 58 хвилині.

Після цього дисциплінарний комітет АПЛ ще й покарав 23-річного гравця трьома матчами дискваліфікації, проте вже згодом заборона грати буде знята, і тому Жоау посилено готується до свого повернення на поле.



"Справа не в тому, як це починається, а в тому, як це завершується. Скоро повернуся, "сині". Дякуємо за підтримку!", — залишив коментар у себе на сторінках у соціальних мережах португалець.

Відзначимо, що повернутись до участі в офіційних матчах Феліш зможе зустріччю проти Вест Гема на виїзді 11 лютого.