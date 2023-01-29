Англія

Захисник Челсі залишив повідомлення для вболівальників.

Початок поточної кампанії запам’ятається для флангового захисника лондонського Челсі Ріса Джеймса в негативному контексті, оскільки 23-річний виконавець постійно страждає від травм коліна різного ступеня важкості, і вже загалом пропустив 16 матчів "пенсіонерів" у всіх змаганнях.

Англієць планує повернутись до гри на початку лютого 2023 року, і з приводу наближення цього моменту залишив звернення до вболівальників у своїх соціальних мережах.

"Гей, світе, я сподіваюсь, що у вас все було добре останнім часом і бажаю, щоб так тривало й надалі.

Останніми днями я був трохи віддалений від усіх, тому що зосереджувався на собі та знову ставав на ноги в прямому сенсі.

Повільно досягаю результату після кількох дуже важких місяців, незважаючи на швидкість цього процесу, єдине, що має значення — правильний напрямок руху.

Ніколи не забувайте, що минуле неможливо змінити, але ви можете сформувати своє майбутнє. Я скучив за вами і сподіваюся скоро побачити вас усіх. Будьте здорові!", — ідеться в повідомленні англійця.

Джеймс у цьому сезоні зіграв 12 матчів, забивши два голи та віддавши дві гольові передачі.