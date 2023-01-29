Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1/16 фіналу Кубку Англії, у якому зіграють Брайтон та Ліверпуль.

Брайтон та Ліверпуль зіграють у рамках 1/16 фіналу Кубку Англії на полі Амекс Стедіум.

Роберто Де Дзербі, після нічиєї проти Лестера (2:2), залучив до стартового складу Стіла в рамці воріт, тоді як Лемпті зіграє праворуч у захисті, тоді як поруч розташуються Данк та Вебстер. Грос перейде до центру поля, а Фергюсон зіграє в парі форвардів із Велбеком.

Юрген Клопп, після нічиєї проти лондонського Челсі (0:0), вирішив використати з перших хвилин той самий набір виконавців.

Брайтон: Стіл — Лемпті, Данк, Вебстер, Еступіньян — Марч, Мак Аллістер, Грос, Мітома — Фергюсон, Велбек.

Запасні: Санчес, ван Геке, Сарм’єнто, Енсісо, Ундав, Гілмор, Велтман, Моран, Гіншелвуд.



Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Конате, Гомес, Е. Робертсон — Кейта, Байцетич, Алькантара — Салах, Гакпо, Елліотт.

Запасні: Келлегер, Фабіньо, Мілнер, Гендерсон, Окслейд-Чемберлен, Джонс, Нуньєс, Матіп.



Гра Брайтон — Ліверпуль почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.