Англія

Англійський хавбек Ньюкасла може стати 25-м новачком "лісників" з моменту їхнього підвищення в АПЛ.

Центральний півзахисник Ньюкасл Юнайтед Джонджо Шелві у зимове трансферне вікно ризикує опинитися в іншому клубі англійської Прем'єр-ліги. Про це повідомляє журналіст The Telegraph Люк Едвардс.

За інформацією джерела, Ноттінгем Форест близький до того, щоб оформити трансфер 30-річного англійця.

Сторони вже провели попередні переговори щодо трансферу, які можуть бути успішно завершені вже найближчим часом.

Якщо Шелві приєднається до Ноттінгема, він стане 25-м новачком "лісників" з моменту їхнього підвищення в АПЛ за підсумками минулого сезону.

У нинішній кампанії Джонджо Шелві провів за Ньюкасл п'ять матчів (122 хвилини), у яких він не відзначився жодною результативною дією.