Англія

Команда Роберто Де Дзербі вперто тримається за свого гравця.

Намагання еквадорського півзахисника англійського Брайтона Мойзеса Кайседо залишити клуб на користь трансферу до лондонського Арсенала під час поточного зимового трансферного вікна створили окрему сагу з найбільш непередбачуваними сценаріями розвитку подій.

Усе починалось із того, що "чайки" виставили цінник у 57 млн євро за свого 21-річного виконавця, однак пропозиції від Челсі, Ліверпуля та Манчестер Юнайтед, що навіть перевищували цю суму, були в підсумку відхилені.

Свою вдачу в цих перегонах за безумовно талановитим виконавцем вирішив перевірити й лондонський Арсенал, однак навіть наполегливість "канонірів" та 68 млн євро нічого не змогли зробити з упертістю команди Роберто Де Дзебрі.

Не дослухаються в клубі й до публічних запитів свого футболіста на трансфер.

Тим часом, напередодні вночі, Арсенал зробив черговий крок на зустріч трансферу зі свого боку — 75 млн євро, але менш аніж за дві години отримав чергову відмову від Брайтона.

Це відбулось навіть на тлі того, що Кайседо вже має домовленість із "канонірами" щодо контракту строком на п’ять років.

У цьому сезоні Мойзес відіграв 21 матч, забивши один гол та віддавши один гольовий пас.