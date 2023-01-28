Англія

Півзахисник відкрито попросив керівництво клубу про трансфер.

Англійський Брайтон на завершення цьогорічної зимової трансферної кампанії відчайдушно намагається втримати свого найбільш прогресивного молодого гравця — еквадорського півзахисника Мойзеса Кайседо.

Стосовно 19-річного виконавця роблять коштовні пропозиції такі великі клуби як лондонський Челсі, Арсенал та Ліверпуль, однак "чайки" відмовляються навіть від отримання 62 млн євро.

У той самий час, власне футболіст напередодні ввечері виступив із відкритою заявою-проханням на адресу керівництва клубу все ж таки здійснити його трансфер.

"Я вдячний містеру Блуму і Брайтону за те, що вони дали мені шанс потрапити до Прем'єр-ліги, і я відчуваю, що завжди робив для них все від себе залежне. Я граю у футбол тільки з усмішкою та від щирого серця.

Я — наймолодший із 10 братів і сестер, які виховувалися в злиденному місті Санта-Домінго в Еквадорі. Проте я завжди мріяв бути найтитулованішим гравцем в історії своєї країни.

Я пишаюся тим, що стосовно мене Брайтон отримав рекордну трансферну пропозицію, що дозволило б їм реінвестувати та допомогти клубу продовжувати досягати успіху.

Уболівальники Брайтона прийняли мене з відкритими серцями, і вони так само назавжди в моєму серці, тому я сподіваюсь, що вони зрозуміють, чому я хочу скористатися цією чудовою можливістю перейти до більшого клубу", — заявив еквадорський футболіст.

Тим часом Брайтон відчайдушно намагається підписати центрального захисника донецького Шахтаря Миколу Матвієнко.