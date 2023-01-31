Англія

Італієць, схоже, продовжить кар'єру в іншій лондонській команді.

Арсенал близький до придбання Жоржиньйо, повідомляє журналіст Давід Орнштейн.

За його інформацією, угода наближається до закриття. Це означає, що Мойзес Кайседо не перейде до складу "канонірів" із Брайтона.

Інший журналіст Ніколо Скіра повідомляє, що Жоржиньйо підпише контракт із Арсеналом до літа 2025 року.

Сума трансферу становитиме 12 мільйонів фунтів, повідомляє інсайдер Фабріцио Романо.

Нагадаємо, що Жоржиньйо виступає за Челсі з літа 2018 року, перейшовши з Наполі.