Англія

Англійські гранди хотіли би бачити футболіста в своїх рядах.

Німецький журналіст Тобі Альтшефль повідомляє, що Манчестер Юнайтед та Челсі претендують на австрійського півзахисника Марселя Забітцера.

Челсі виявляє меншу наполегливість за манкуніанців, проте також хотів би бачити австрійця.

Команда Еріка тен Гага втратила Крістіана Еріксена й шукає йому заміну.

Не дивлячись на важливу роль в Лейпцигу за Юліана Нагельсманна, проте у Баварії не може виграти конкуренцію.

Цього сезону він провів лише 624 хвилини, переважно виходячи на заміни.