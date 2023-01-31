Французький Ренн орендував Джеда Спенса.
Джед Спенс, staderennais.com
31 січня 2023, 19:59
Ренн на своєму офіційному сайті оголосив про підписання правого захисника Джеда Спенса, права якого належать лондонському Тоттенгему.
22-річний англієць перейшов у французький клуб на правах оренди, яка буде розрахована до кінця поточного сезону.
Можливості викупу гравця на постійній основі не передбачено. Спенс виступатиме за Ренн під 90-м номером.
Нагадаємо, що Ренн стане суперником Шахтаря з 1/16 фіналу Ліги Європи. Перша зустріч команд відбудеться 16 лютого о 19.45.
Нагадаємо, що Джед Спенс перейшов у Тоттенгем минулого літа з Мідлсбро приблизно за 15 мільйонів євро. З того моменту він провів за "шпор" 41 хвилину у шести матчах у всіх турнірах.