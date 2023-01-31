Англія

Черговий українець продовжить кар'єру в англійській Прем'єр-лізі.

Молодий центральний захисник національної збірної України та київського Динамо Ілля Забарний змінив клубну прописку у зимове трансферне вікно та перебрався до англійської Прем'єр-ліги.

20-річний українець офіційно перейшов до Борнмута на постійній основі, підписавши довгостроковий контракт до літа 2028 року.

За інформацією ЗМІ, сума трансферу Забарного до клубу АПЛ склала 25 мільйонів фунтів стерлінгів. Також 5 мільйонів фунтів передбачено в якості бонусів.

Крім того, за умовами доровору між київським Динамо та Борнмутом, клуби проведуть між собою благодійний товариський матч.

Зазначимо, що за підсумками 20 проведених поєдинків Борнмут на даний момент займає 18-й рядок у турнірній таблиці АПЛ і веде боротьбу за виживання, випереджаючи тільки Евертон та Саутгемптон.

Загалом у футболці київського Динамо Ілля Забарний провів 84 матчі у всіх турнірах, в яких він забив один гол і віддав два асисти. Також український центрбек по одному разу виграв із "біло-синіми" чемпіонат України, Кубок України та Суперкубок України.