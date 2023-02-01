22-річний футболіст став одноклубником Іллі Забарного.
Хамед Траоре, ФК Борнмут
01 лютого 2023, 00:21
Борнмут оголосив про перехід Хамеда Траоре, повідомив офіційний сайт англійської команди.
22-річного футболіста орендовано до кінця сезону з опцією обов'язкового викупу. За чутками, опція складає близько 30 мільйонів євро з урахуванням бонусів.
Цього сезону івуарієць провів 11 матчів у чемпіонаті Італії та відзначився трьома результативними передачами.
Нагадаємо, що у вівторок, 31 січня, Борнмут підписав українського захисника Іллю Забарного.