Англія

22-річний футболіст став одноклубником Іллі Забарного.

Борнмут оголосив про перехід Хамеда Траоре, повідомив офіційний сайт англійської команди.

22-річного футболіста орендовано до кінця сезону з опцією обов'язкового викупу. За чутками, опція складає близько 30 мільйонів євро з урахуванням бонусів.

Цього сезону івуарієць провів 11 матчів у чемпіонаті Італії та відзначився трьома результативними передачами.

Нагадаємо, що у вівторок, 31 січня, Борнмут підписав українського захисника Іллю Забарного.