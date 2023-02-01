Англія

"Лісники" не зупинялись під час останнього дня трансферного вікна.

Поточний сезон англійської Прем’єр-ліги супроводжувався довгоочікуваним поверненням до "елітного" дивізіону дворазових володарів Кубка чемпіонів Ноттінгем Форест.

"Однак" філософія розвитку, яку обрали "лісники" для першого за багато років сезону в найвищій лізі локального футболу, далеко не кожному футбольному поціновувачу буде до смаку.

Форест під час зимового трансферного вікна наче й не зупинялись із моменту завершення попередньої літньої кампанії переходів, підписуючи нових футболістів задля поліпшення власного становища в турнірній таблиці.

У підсумку, за останній день до закриття ринку "червоні" оформили перехід не тільки захисника мадридського Атлетіко Феліпе та голкіпера французького Парі Сен-Жермен Кейлора Наваса, а й трансфер півзахисника Ньюкасла Джонджо Шелві.

30-річний виконавець підписав контракт до 2025 року, а за його перехід Ноттінгем не сплатив жодного пенні.

У поточному сезоні Шелві зіграв у п’яти матчах (122 хвилини).