Англія

"Сині" зіштовхнуться із певними проблемами при заявці нових гравців на матчі плей-оф головного єврокубка.

У зимове трансферне вікно-2023 лондонський Челсі став головним хедлайнером, оформивши підписання одразу восьми футболістів.

Так, до команди Грема Поттера приєдналися центральний півзахисник Енцо Фернандес (120 млн євро), вінгер Михайло Мудрик (70+30 млн євро), центральний захисник Бенуа Бадьяшиль (38 млн євро), вінгер Ноні Мадуеке (35 млн євро), правий захисник Мало Гюсто (30 млн євро, лишився в оренді в Ліоні), півзахисник Васго да Гама Андрей Сантос (12,5 млн євро), форвард Датро Фофана (12 млн євро) та нападник Жоау Феліш (оренда за 11 млн євро).

Також до команди приєднався голкіпер Габріел Слоніна, трансфер якого було оформлено раніше.

Проте заявити всіх цих гравців на весняну частину Ліги чемпіонів лондонському клубу не вдасться. За правилами УЄФА, взимку команда має право додати до заявки ЛЧ лише трьох нових футболістів.

Нагадаємо, що суперником Челсі у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів стане дортмундська Боруссія. Перший матч відбудеться 15 лютого у Німеччині.