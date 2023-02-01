Англія

Клуб із Чемпіоншипу бореться за виживання.

Поточний сезон серед учасників Чемпіоншипу Сток Сіті проводить далеко не найкращим чином, перебуваючи наразі на 18 сходинці турнірної таблиці з від’ємною різницею забитих та пропущених м’ячів і перевагою всього в чотири бали над найближчою командою зі зони вильоту.

Аби хоч трохи покращити справи в захисті своєї команди, шотландський фахівець Алекс Ніл вирішив запросити до клубу центрального захисника Манчестер Юнайтед Акселя Туанзебе, який у поточному сезоні не отримує належної ігрової практики в основній команді.

"Червоні дияволи" погодились віддати свого вихованця в оренду до завершення сезону, яка стане для 25-річного англійця вже п’ятим терміном тимчасового перебування в іншій команді в професійній кар’єрі.