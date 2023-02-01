Англія

Трансфер Шейна Даффі до табору "дачників", у свою чергу, став постійним.

Фулгем на своєму офіційному сайті оголосив про підписання правого захисника Седріка Суареша, права якого належать лондонському Арсеналу.

31-річний португалець, який вже працював під керівництвом Марку Сілви в лісабонському Спортінгу, перейшов у стан "дачників" на правах орендної угоди, яка буде розрахована до кінця сезону.

Як повідомляє офіційний сайт Фулгема, оскільки за сезон дозволено лише дві оренди всередині країни, за сприяння Брайтона угода з центральним захисником Шейном Даффі стала постійною, щоб полегшити трансфер Седріка, тому Даффі підписав з "дачниками" короткостроковий контракт до літа.

У поточному сезоні Седрік Суареш провів лише чотири матчі у всіх турнірах (119 хвилин), у яких він не відзначився жодною результативною передачею.

Контракт португальського фулбека з Арсеналом спливає влітку 2024 року.