Англія

Англійський футболіст може вийти на поле у матчі проти Ноттінгем Форест.

У середу, 1 лютого, Манчестер Юнайтед зіграє проти Ноттінгем Форест у матчі-відповіді півфіналу Кубка англійської ліги.

Стало відомо, що Джейдон Санчо опинився у заявці "червоних дияволів" на цю гру.

Таким чином, вперше з 30 жовтня 2022 року Санчо з'явився у заявці на матч своєї команди.

Матч Манчестер Юнайтед — Ноттінгем Форест розпочнеться о 22:00 за київським часом. Перша зустріч завершилася перемогою "червоних дияволів" (3:0).