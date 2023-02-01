Англійський футболіст може вийти на поле у матчі проти Ноттінгем Форест.
ДЖЕЙДОН САНЧО, GETTY IMAGES
01 лютого 2023, 21:39
У середу, 1 лютого, Манчестер Юнайтед зіграє проти Ноттінгем Форест у матчі-відповіді півфіналу Кубка англійської ліги.
Стало відомо, що Джейдон Санчо опинився у заявці "червоних дияволів" на цю гру.
Таким чином, вперше з 30 жовтня 2022 року Санчо з'явився у заявці на матч своєї команди.
Матч Манчестер Юнайтед — Ноттінгем Форест розпочнеться о 22:00 за київським часом. Перша зустріч завершилася перемогою "червоних дияволів" (3:0).