"Червоні дияволи" мають шанс здобути трофей.
Манчестер Юнайтед - Ноттінгем Форест, Getty Images
01 лютого 2023, 23:57
У півфіналі Кубка англійської ліги у другому матчі Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд приймав Ноттінгем Форест.
Нагадаємо, що перша зустріч завершилася перемогою "червоних дияволів" – 3:0.
У другому матчі колектив Еріка тен Гага знову обіграв "лісників" та вийшов у фінал турніру, де зіграє проти Ньюкасла.
Манчестер Юнайтед — Ноттінгем Форест 2:0
Голи: Марсьяль, 73, Фред, 76.
Манчестер Юнайтед: Хітон, Ван-Біссака, Варан (Магвайр, 80), Мартінес, Шоу, Каземіро (Лінделеф, 80), Фред, Фернандеш, Вегорст (Марсьяль, 63), Антоні (Санчо, 63), Гарначо (Рашфорд, 62).
Ноттінгем Форест: Хеннессі, Вільямс, Болі, Маккенна, Лоді (Ор'є, 65), Фройлер (Данило, 64), Скарпа (Хеммонд, 86), Мангаля, Серрідж (Осонг, 86), Денніс, Джонсон (Майтен, 64).
Попередження: Фред, Серрідж, Каземіро.