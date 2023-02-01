У півфіналі Кубка англійської ліги у другому матчі Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд приймав Ноттінгем Форест.

Нагадаємо, що перша зустріч завершилася перемогою "червоних дияволів" – 3:0.

У другому матчі колектив Еріка тен Гага знову обіграв "лісників" та вийшов у фінал турніру, де зіграє проти Ньюкасла.

Манчестер Юнайтед — Ноттінгем Форест 2:0
Голи: Марсьяль, 73, Фред, 76.

Манчестер Юнайтед: Хітон, Ван-Біссака, Варан (Магвайр, 80), Мартінес, Шоу, Каземіро (Лінделеф, 80), Фред, Фернандеш, Вегорст (Марсьяль, 63), Антоні (Санчо, 63), Гарначо (Рашфорд, 62). 

Ноттінгем Форест: Хеннессі, Вільямс, Болі, Маккенна, Лоді (Ор'є, 65), Фройлер (Данило, 64), Скарпа (Хеммонд, 86), Мангаля, Серрідж (Осонг, 86), Денніс, Джонсон (Майтен, 64).

Попередження: Фред, Серрідж, Каземіро.