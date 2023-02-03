Англійська Прем'єр-ліга продовжує набирати обертів як у верхній частині турнірної таблиці, так і в нижній.

Представляємо до вашої уваги найцікавіші майбутні матчі, які пройдуть в рамках 22-го туру АПЛ-2022/23, у нашому традиційному анонсі.

П'ЯТНИЦЯ, 3 ЛЮТОГО, 22:00. СТЕМФОРД БРИДЖ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СТЮАРТ АТТВЕЛЛ

Цей тур англійської Прем'єр-ліги відкриє дербі Західного Лондона, в якому на стадіоні Стемфорд Бридж зустрінуться сусіди в особі Челсі та Фулгема. На даному етапі сезону вельми незвично західна частина столиці Англії "перефарбована" в кольори "дачників". Справа в тому, що восени минулого року Челсі встиг пережити зміну на тренерському містку, а зараз лондонці переживають перебудову всередині команди під вимоги Грема Поттера. Якихось неймовірних результатів від "синіх" у нинішній кампанії навряд чи варто чекати, та й керівництво клубу цього наразі не потребує. Незалежно від того, на якому місці фінішує Челсі (а зараз команда йде в середині турнірної таблиці), тренерський штаб Поттера збереже робоче місце. У клубі чудово розуміють, що англійському фахівцеві потрібен час на побудову команди, що не може не тішити.

Щодо Фулгема, то команда Марку Сілви є одним із головних відкриттів цього сезону Прем'єр-ліги. Очікувалося, що "дачники", які мають репутацію так званого "клубу-ліфтера", як завжди вестиму боротьбу за виживання, але протягом кампанії ми переконалися, що амбіції та можливості Фулгема значно більші, ніж просто уникнути вильоту до Чемпіоншипу. Колектив Марку Сілви зараз йде на сьомому рядку у турнірній таблиці та задивляється на єврокубкову зону. Більше того, "дачники" не мають особливих кадрових проблем, чого не можна сказати про їхнього майбутнього суперника, а в останньому дербі Західного Лондона на Крейвен Коттедж саме вони здобули перемогу з рахунком 2:1.

За версією компанії GG.bet, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Грема Поттера. Так, на перемогу Челсі пропонується коефіцієнт 1,66, тоді як потенційний успіх Фулгем оцінюється показником 5,6. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,04.

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