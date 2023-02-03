Football.ua разом із компанією GG.bet представляють до вашої уваги анонс наступного туру чемпіонату Англії-2022/23.
Англійська Прем'єр-ліга продовжує набирати обертів як у верхній частині турнірної таблиці, так і в нижній.
Представляємо до вашої уваги найцікавіші майбутні матчі, які пройдуть в рамках 22-го туру АПЛ-2022/23, у нашому традиційному анонсі.
П'ЯТНИЦЯ, 3 ЛЮТОГО, 22:00. СТЕМФОРД БРИДЖ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СТЮАРТ АТТВЕЛЛ
Цей тур англійської Прем'єр-ліги відкриє дербі Західного Лондона, в якому на стадіоні Стемфорд Бридж зустрінуться сусіди в особі Челсі та Фулгема. На даному етапі сезону вельми незвично західна частина столиці Англії "перефарбована" в кольори "дачників". Справа в тому, що восени минулого року Челсі встиг пережити зміну на тренерському містку, а зараз лондонці переживають перебудову всередині команди під вимоги Грема Поттера. Якихось неймовірних результатів від "синіх" у нинішній кампанії навряд чи варто чекати, та й керівництво клубу цього наразі не потребує. Незалежно від того, на якому місці фінішує Челсі (а зараз команда йде в середині турнірної таблиці), тренерський штаб Поттера збереже робоче місце. У клубі чудово розуміють, що англійському фахівцеві потрібен час на побудову команди, що не може не тішити.
Щодо Фулгема, то команда Марку Сілви є одним із головних відкриттів цього сезону Прем'єр-ліги. Очікувалося, що "дачники", які мають репутацію так званого "клубу-ліфтера", як завжди вестиму боротьбу за виживання, але протягом кампанії ми переконалися, що амбіції та можливості Фулгема значно більші, ніж просто уникнути вильоту до Чемпіоншипу. Колектив Марку Сілви зараз йде на сьомому рядку у турнірній таблиці та задивляється на єврокубкову зону. Більше того, "дачники" не мають особливих кадрових проблем, чого не можна сказати про їхнього майбутнього суперника, а в останньому дербі Західного Лондона на Крейвен Коттедж саме вони здобули перемогу з рахунком 2:1.
За версією компанії GG.bet, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Грема Поттера. Так, на перемогу Челсі пропонується коефіцієнт 1,66, тоді як потенційний успіх Фулгем оцінюється показником 5,6. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,04.
ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
Челсі: Кепа — Аспілікуета, Тіаго Сілва, Бадьяшиль, Голл — Енцо, Ковачич, Маунт — Зієш, Гаверц, Мудрик
Фулгем: Лено — Тете, Діоп, Рім, Робінсон — Рід, Пальїнья, Андреас Перейра — Кордова-Рід, Мітрович, Вілліан
Не зіграють: Броя, Пулішич, Канте, Стерлінг, Закарія, Менді, В. Фофана, Феліш — Кебано
Під питанням: Джеймс, Чілвелл — ...
прогноз 1:1
СУБОТА, 4 ЛЮТОГО, 14:30. ГУДІСОН ПАРК, ЛІВЕРПУЛЬ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЕВІД КУТ
Евертон на даний момент є останньою командою АПЛ, яка здійснила коригування у своєму тренерському штабі. Після низки незадоволених результатів та останньої поразки від Вест Гема, який є прямим конкурентом "ірисок" у боротьбі за виживання, Френка Лемпарда було звільнено з посади головного тренера Евертона, а на його місце прийшов більш прагматичний екскерманич Бернлі Шон Дайч. Матч проти Арсеналу стане дебютним для англійського фахівця на новому місці роботи, а нам, звісно, буде цікаво подивитися, як задіятиметься український захисник Віталій Миколенко під керівництвом нового тренера з більш захисними завданнями на полі.
Майбутній суперник Евертона, лондонський Арсенал, з кожним туром стає на крок ближче до довгоочікуваного чемпіонства, тому цілком очевидно, що саме підопічні Мікеля Артети підходять до майбутнього протистояння з мерсисайдцями в якості явних фаворитів. Так, минулого сезону на Гудісон Парк "іриски" ще за часів роботи Рафи Бенітеса стали проблемою для "канонірів" — та поразка Арсеналу річної давнини з рахунком 1:2 стала однією з головних причин, чому клуб з Північного Лондона в результаті втратив путівку до Ліги чемпіонів. Наразі кожен пункт для Арсеналу на вагу золота. Колектив Артети може створити історію у разі чемпіонства, та й втрачати очки з думкою про те, що попереду ще два матчі з Манчестер Сіті, — це безперечно не найкраща ідея.
За версією компанії GG.bet, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Мікеля Артети. Так, на перемогу Арсеналу пропонується коефіцієнт 1,42, тоді як потенційний успіх Евертона оцінюється показником 8,52. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,78.
ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
Евертон: Пікфорд — Коуді, Тарковскі, Годфрі — Коулман, Івобі, Гана, Онана, Миколенко — Грей, Калверт-Льюїн
Арсенал: Рамсдейл — Вайт, Саліба, Габріел, Зінченко — Парті, Джака, Едегор — Сака, Нкетіа, Мартінеллі
Не зіграють: Паттерсон, Гарнер, Кін, Таунсенд — Жезус, Нельсон, Ельнені
Під питанням: Годфрі — Сміт-Роу, Парті
прогноз 0:2
НЕДІЛЯ, 5 ЛЮТОГО, 18:30. ТОТТЕНГЕМ ГОТСПУР СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНДРЮ МЕДЛІ
Нещодавно, в середині січня цього року, ми вже ставали свідками очного протистояння Тоттенгема і Манчестер Сіті на Етіхад Стедіум. Тоді підопічні Хосепа Гвардіоли здійснили вражаючий камбек та в результативному матчі здобули перемогу з рахунком 4:2, при тому, що вони йшли на перерву, поступаючись "шпорам" два м'ячі. Той поєдинок вкотре наочно показав головну проблему Тоттенгема цього сезону: команда Антоніо Конте неодноразово втрачає очки, бо грає лише один тайм, тоді як іншу половину зустрічі повністю віддає супернику. "Шпор" фізично не вистачає на всю дистанцію, та й зараз є великі питання щодо того, чи залишиться італійський фахівець у Північному Лондоні після завершення сезону. Навряд чи це станеться, якщо Тоттенгему не вдасться фішувати в топ-4 таблиці... А зараз команда йде лише п'ятою.
Для Манчестер Сіті зараз кожен набраний пункт також має вагу золота. "Містяни" перебувають у статусі наздоганяючого у чемпіонських перегонах, відстаючи від лондонського Арсеналу на п'ять очок, при цьому "каноніри" мають ще один поєдинок у запасі. Календар у підопічних Хосепа Гвардіоли також непростий, але це не означає, що з нього не потрібно витискати максимум. Все-таки Арсенал поступово перехоплює статус фаворита у боротьбі за "золото", а кожна осічка Ман Сіті наближає лондонський клуб до чемпіонського титулу. Ми вже чудово розуміємо, що чинний чемпіон Англії не є ідеальною командою, яку неможливо перемогти. Якщо Антоніо Конте зробить роботу над помилками після останньої очної зустрічі, то Тоттенгем матиме шанси на те, щоб відібрати очки у Сіті.
За версією компанії GG.bet, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Хосепа Гвардіоли. Так, на перемогу Манчестер Сіті пропонується коефіцієнт 1,76, тоді як потенційний успіх Тоттенгема оцінюється показником 4,4. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,28.
ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
Тоттенгем: Льоріс — Ромеро, Даєр, Ленгле — Порро, Гейб'єрг, Бентанкур, Перішич — Хіль, Кейн, Сон
Манчестер Сіті: Едерсон — Льюїс, Стоунз, Аканжі, Аке — Де Брюйне, Родрі, Гюндоган — Марез, Голанд, Гріліш
Не зіграють: ... — Б. Менді
Під питанням: ... — Фоден
прогноз 1:2
СУБОТА, 4 ЛЮТОГО, 17:00. ВІЛЛА ПАРК, БІРМІНГЕМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАРРЕН ІНГЛЕНД
Не зіграють: Дієго Карлос, Макгінн, Стілер — Бертранд, Джастін, Еванс, Перейра, Сумаре
Під питанням: Дінь — ...
прогноз 2:1
СУБОТА, 4 ЛЮТОГО, 17:00. АМЕКС СТЕДІУМ, БРАЙТОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАЙКЛ ОЛІВЕР
Матч цих команд здебільшого буде цікавий пересічному українському глядачеві, адже дебютувати за Борнмут може центральний захисник збірної України Ілля Забарний, який в останній день трансферного вікна перейшов із київського Динамо за 25 мільйонів фунтів стерлінгів, не рахуючи бонусів. Якщо це станеться, то нашому співвітчизнику буде дуже непросто, адже у суперниках буде Брайтон на чолі з Роберто Де Дзербі, який робить ставку на контроль м'яча та комбінаційний футбол, зазираючись цього сезону на єврокубкову зону.
Не зіграють: Кайседо, Модер, Колвілл, Мак Аллістер — Брукс, Кук, Соланке, Станіслас, Таверньє, Фредерікс
Під питанням: Фергюсон — Біллінг
прогноз 3:1
СУБОТА, 4 ЛЮТОГО, 17:00. БРЕНТФОРД КОММ'ЮНІТІ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАРРЕН БОНД
Не зіграють: Оньєка, Янссон — Лівраменто, Ларіос, Вокер-Пітерс
Під питанням: Баптіст — Маккарті, Дженепо
прогноз 2:0
СУБОТА, 4 ЛЮТОГО, 17:00. МОЛІНЬЮ СТЕДІУМ, ВУЛВЕРГЕМПТОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ПОЛ ТІРНІ
Не зіграють: Шикіньо, Нету, Калайджич, Б. Траоре — Артур, Луїс Діас, Жота, ван Дейк, Конате
Під питанням: ... — Фірміно
прогноз 1:1
СУБОТА, 4 ЛЮТОГО, 17:00. ОЛД ТРАФФОРД, МАНЧЕСТЕР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — АНДРЕ МАРРІНЕР
Не зіграють: Туанзебе, ван де Бек, Еріксен, Батленд — Макартур, Фергюсон, Андерсен, Заха
Під питанням: Далот — ...
прогноз 2:0
СУБОТА, 4 ЛЮТОГО, 19:30. СЕНТ-ДЖЕЙМС ПАРК, НЬЮКАСЛ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ПІТЕР БЕНКС
Не зіграють: Ісак, Гімараеш, Крафт, Манкільо, Таргетт — Інгз, Зума, Корне, Скамакка
Під питанням: ... — ...
прогноз 0:0
НЕДІЛЯ, 5 ЛЮТОГО, 16:00. СІТІ ГРАУНД, НОТТІНГЕМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — РОБЕРТ ДЖОНС
Не зіграють: Б'янкон, Авонії, Гіббс-Вайт, Куяте, Ніакате, Річардс, Гендерсон — Грей, Даллас, Кох, Родріго, Форшоу, Саммервіль
Під питанням: Єйтс, Вуд, Колбек — Адамс, Купер
прогноз 1:2