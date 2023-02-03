Англія

Бразильський вінгер пов'язав своє майбутнє з "канонірами".

Арсенал на своєму офіційному сайті оголосив про продовження угоди зі своїм вінгером Габріелом Мартінеллі.

21-річний бразилець підписав із "канонірами" довгостроковий контракт, який буде розрахований до літа 2027 року з можливістю продовження ще на один сезон.

Після 20 матчів Арсенал займає перший рядок у турнірній таблиці АПЛ, випереджаючи Манчестер Сіті на п'ять очок і маючи один поєдинок у запасі.

Цього сезону Габріел Мартінеллі провів у футболці лондонського клубу 27 поєдинків у всіх турнірах (2040 хвилин), у яких він забив сім голів і віддати три результативні передачі.