Англія

Football.ua представляє до вашої уваги анонс матчу, який пройде в рамках 22 туру чемпіонату Англії-2022/23.

У рамках 22-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між лондонським Тоттенгемом та Манчестер Сіті, яке пройде на стадіоні Тоттенгем Готспур.

НЕДІЛЯ, 5 ЛЮТОГО, 18:30. ТОТТЕНГЕМ ГОТСПУР СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНДРЮ МЕДЛІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

У середині січня цього року Тоттенгем вже зустрічався з Манчестер Сіті на Етіхад Стедіум. Тоді підопічні Антоніо Конте в результативному матчі зазнали поразки від чинного чемпіону Англії з рахунком 2:4, але при цьому зумівши створити справжню інтригу. Протягом зустрічі "шпори" мали перевагу в два м'ячі, однак у результаті ми побачили від гравців Тоттенгема те, що неодноразово від них бачили протягом цього сезону.

Напрочуд це усвідомлювати, якщо ми говоримо про команду, яку тренує Антоніо Конте, але Тоттенгема не вистачає фізично на всю дистанцію матчу. Для клубу з Північного Лондона доволі звично провести один зразковий тайм, але при цьому повністю провалити другий або навпаки. Очевидно, що в майбутньому матчі Тоттенгему доведеться дуже багато терпіти і оборонятися, чекаючи свого моменту на контратаці або під час стандарту.

Для гравців Манчестер Сіті зараз також буде непростий виклик, у якому їм потрібно буде виявити свій чемпіонський характер. Днем раніше лондонський Арсенал зазнав мінімальної сенсаційної поразки від Евертона, який є одним з аутсайдерів цього сезону Прем'єр-ліги. Тепер у "містян" з'явилася можливість скоротити своє відставання від лідера до двох очок, нехай в Арсеналу і залишиться в запасі один матч.

Як би там не було, але зрозуміло, що доля чемпіонського титулу цього сезону багато в чому вирішуватиметься не у майбутньому матчі з Тоттенгемом, а в очних зустрічах між Манчестер Сіті та лондонським Арсеналом. Що стосується стилічного підходу до наступного матчу зі "шпорами", то тут на особливі сюрпризи від колективу Хосепа Гвардіоли навряд чи варто чекати. Це буде традиційна ставка на тотальний контроль м'яча, з яким команді Антоніо Конте потрібно буде впоратися та перетерпіти, якщо вони хочуть розраховувати на позитивний результат.

За версією букмекерів, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Хосепа Гвардіоли. Так, на перемогу Манчестер Сіті пропонується коефіцієнт 1,76, тоді як потенційний успіх Тоттенгема оцінюється показником 4,4. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,28. ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ