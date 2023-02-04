Англія
04 лютого 2023, 16:30
Евертон із Миколенком у складі сенсаційно обіграв Арсенал зі Зінченком у дебютному матчі Дайча
Новий головний тренер на чолі команди з Ліверпуля створив диво вже в першій грі на новій посаді.
Евертон — Арсенал, Getty Images
04 лютого 2023, 16:30
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Евертон — Арсенал 1:0
Гол: Тарковські, 60
Евертон: Пікфорд — Коулмен, Коуді, Тарковські, Миколенко — Івобі, Гує, Онана, Макніл — Дукуре — Калверт-Льюїн (Мопе, 62).
Арсенал: Рамсдейл — Б. Вайт (Томіясу, 85), Саліба, Габріель, Зінченко — Едегор, Партей (Жоржиньйо, 59), Джака — Сака, Нкетіа, Мартінеллі (Троссар, 59).
Попередження: Миколенко, Онана, Пікфорд, Мопе — Зінченко