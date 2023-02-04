Англія

Наставник дав свій коментар.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клоппа – про поразку у матчі проти Вулвергемптона.

"Слід не допустити такі стартові 15 хвилин надалі. Зрештою, ми програли 0:3, причому третій пропустили після, мабуть, першої атаки Вулверемптон у другому таймі. Але коли так граєш, марно на щось сподіватися в АПЛ.

Нам потрібно негайно змінити свою гру. Евертон переміг, має добрий імпульс, тож нам потрібно буде довести свої амбіції. Але зараз я настільки злий через перші 15 хвилин матчу, що не можу підібрати слова. Ми мали шанси забити. Стань рахунок 1:2, все змінилося б, я певен. Але Вулвергемптон заслужили три очки", — наводить слова Клоппа ВВС.

У наступному матчі Ліверпуль зіграє проти Евертона 13 лютого.