Англія
04 лютого 2023, 18:56
Вулвергемптон ефектно помстився Ліверпулю за виліт із Кубка Англії
У третьому гостьовому матчі поспіль команда Юргена Клоппа пропустила три м'ячі.
Вулвергемптон — Ліверпуль, Getty Images
04 лютого 2023, 18:56
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Вулвергемптон — Ліверпуль 3:0
Голи: Матіп, 5, Доусон, 11, Невеш, 71
Вулвергемптон: Са — Семеду, Доусон, Кілман, Аїт-Нурі (Хонні, 83) — Леміна (Поденсе, 84), Невеш, Нунеш — Сарабія (Моутінью, 60), Кунья (Хіменес, 60), Хван (Траоре, 41).
Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Матіп, Гомес, Е. Робертсон (Цимікас, 86) — Кейта (Гендерсон, 65), Байцетич (Елліотт, 76), Алькантара — Салах, Гакпо (Окслейд-Чемберлен, 86), Нуньєс.
Попередження: Доусон — Гомес