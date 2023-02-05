Англія

Габонський форвард не потрапив у заявку "синіх" на матчі плей-оф Ліги чемпіонів.

Зірковий нападник лондонського Челсі П'єр-Емерік Обамеянг прийняв рішення змінити клубну прописку в літнє трансферне вікно. Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо у подкасті Caught Offside.

За інформацією джерела, остаточне рішення щодо зміни клубу 33-річний габонець прийняв після того, як його було виключено тренерським штабом Грема Поттера з заявки Челсі на весняну частину Ліги чемпіонів.

Зазначимо, що замість Обамеянга до заявки на матчі плей-офф ЛЧ включили Михайла Мудрика, Жоау Феліша та Енцо Фернандеса.

Нагадаємо, що П'єр-Емерік Обамеянг минулого літа перейшов до Челсі з Барселони за 12 мільйонів євро, коли лондонську команду ще очолював Томас Тухель.

У поточному сезоні колишній капітан Арсеналу провів за "синіх" 18 матчів (849 хвилин), у яких він забив три голи та віддав одну результативну передачу.