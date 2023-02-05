Англія

"Гравець одного сезону" склав компанію Вейну Руні та Аллану Ширеру в "клубі 200".

У центральному матчі 22-го туру англійської Прем'єр-ліги Тоттенгем зустрівся на своєму полі з Манчестер Сіті.

Автором єдиного голу в першому таймі цього поєдинку став центрфорвард "шпор" Гаррі Кейн, за рахунок якого англієць побив рекорд Джиммі Грівза і став найкращим бомбардиром в історії Тоттенгема (267 голів).

Більше того, гол у ворота Манчестер Сіті став для Кейна 200-м у рамках АПЛ. Він став лише третім футболістом в історії, якому вдалося досягти цієї позначки після Вейна Руні (208 голів у 462 матчах) та Алана Ширера (260 голів у 306 матчах).

Що стосується Гаррі Кейна, то йому знадобилося 304 поєдинки, щоб забив 200 голів у рамках Прем'єр-ліги.