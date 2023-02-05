Англія

П'ята поспіль поразка команди Хосепа Гвардіоли на домашній арені "шпор".

Трансферна політика провідних клубів світу інколи дивує, проте ніхто навіть не міг подумати, що головний тренер англійського Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола захоче посеред сезону залишитись фактично без ротації на позиціях флангових захисників. У підсумку, уже на перший матч за участі претендентів на чемпіонський титул та чинних володарів "корони" проти лондонського Тоттенгема в рамках двадцять другого туру національної першості команда іспанського керманича виходила в дещо незвичній побудові з довільним вибором гравців у проблемних зонах, але надзвичайно насиченим центром.

Колектив Хосепа Гвардіоли хотів грати як завжди вже з перших хвилин: перевага на м’ячі, розіграш біля чужого штрафного в пошуках вільного простору, створення загрози воротам та, за можливості, швидкий забитий м’яч. Із усього цього дивовижного переліку вдалось втілити виключно останній пункт, та й той здійснили суперники. Тоттенгем стримував власне бажання розкритись у контратаках аж до 15 хвилині, коли відбувся випад до правого флангу штрафного, і з передачі Гейб’єрга відзначився Кейн.

Для Гаррі це був дійсно великий момент, бо влучний постріл допоміг йому стати найкращим бомбардиром "шпор" усіх часів, а команда тим часом отримала неабиякий бонус для власної впевненості — Сіті до цього програвав у чотирьох останніх візитах на поле суперників у АПЛ, тож тінь можливої чергової невдачі знову постала перед "містянами". Хід матчу потрібно було терміново змінювати, проти господарі якісно зупиняли наступ опонентів дрібним фолом, і хоча й нахапались карток ще до перерви, але все ж таки зі своїм завданням упорались.

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Марез відправляв нас на перерву пострілом від правого кута воротарського в поперечину за підсумком однієї з багатьох подач із флангів, та й усе на тому, що встиг створити колектив Гвардіоли до відходу на відпочинок. Очевидно, що була потрібна допомога зі сторони, яку зголосився в підсумку надати команді Кевін де Брюйне, коли з’явився на полі на 58 хвилині. Разючих змін зазнала атака Сіті одразу від того моменту, і захисту "шпор" довелось лише покладатись на везіння під час моментів Альвареса.

Утім, команда Конте не сіла в глибокий захист в очікуванні фінального свистка. Тоттенгем намагався ловити суперників контратаки й робив це не тільки регулярно, а й дуже загрозливо для чужих володінь. Кейн, як й аргентинський нападник у складі гостей, також мав дві відмінні нагоди для забитих м’ячів, які б точно закрили всі питання щодо переможця, але Едерсон несамовито намагався не пустили м’яч удруге до власних воріт.

Останнім сподіванням "містян" на бодай-якісь очки за підсумком цього вечора з’явились завдяки вилучення Ромеро (а хто, як не він?!) через два попередження. Гріліш таки домігся свого, але цей епізод відбувся на 87 хвилині, тож часу майже не залишалось. У підсумку, Сіті завершував гру в такому ж самому розібраному стані, як і провів переважний відтинок ігрового часу до цього.

У наступному турі лондонський Тоттенгем гратиме в гостях проти Лестера, а Манчестер Сіті зіграє вдома проти бірмінгемської Астон Вілли.

Тоттенгем — Манчестер Сіті 1:0

Гол: Кейн, 15



Тоттенгем: Льоріс — Ромеро, Даєр, Девіс — Емерсон, Гейб’єрг, Бентанкур, Перішич (Сессеньйон, 79) — Кулушевські (Санчес, 88), Сон (Біссума, 84) — Кейн.



Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Аканджі, Аке — Льюїс, Родрі, Б. Сілва (Гюндоган, 85) — Марез (де Брюйне, 58), Альварес, Гріліш — Голанд.



Попередження: Бентанкур, Ромеро, Перішич — Едерсон.

На 87-й хвилині був вилучений Крістіан Ромеро (Тоттенгем) (друге попередження).