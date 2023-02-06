Англія

Гравці групи атаки хочуть змінити клуб.

Хакім Зієш і П'єр-Емерік Обамеянг мають намір залишити Челсі наступного літа, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

За його інформацією, габонський нападник хотів піти зі складу "синіх" ще взимку, але не зміг повернутися до Барселони.

Зієш був близьким до відходу в ПСЖ взимку, але оренда зірвалася через проблеми з документами – клуби не встигли підписати їх до дедлайну.

Цього сезону у Обамеянга 3 м'ячі у 17 матчах за Челсі у всіх турнірах. На рахунку Зієша 1 гольова передача у 16 іграх.