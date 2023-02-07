Інтерес до бразильця виявляють представники європейських топ-чемпіонатів.
ЛУКАС МОУРА, GETTY IMAGES
07 лютого 2023, 09:18
Лукас Моура залишить Тоттенгем наступного літа, повідомляє UOL.
За інформацією джерела, бразилець не продовжуватиме контракт, що закінчується в червні, і залишить клуб вільним агентом.
Моура має пропозиції від клубів з Англії, Італії та Франції. Також за ситуацією слідкує Сан-Паулу, проте 30-річний футболіст хоче продовжити кар'єру у Європі.
Цього сезону Моура провів за Тоттенгем 8 матчів в АПЛ, не відзначившись результативними діями.