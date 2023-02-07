Англія

Інтерес до бразильця виявляють представники європейських топ-чемпіонатів.

Лукас Моура залишить Тоттенгем наступного літа, повідомляє UOL.

За інформацією джерела, бразилець не продовжуватиме контракт, що закінчується в червні, і залишить клуб вільним агентом.

Моура має пропозиції від клубів з Англії, Італії та Франції. Також за ситуацією слідкує Сан-Паулу, проте 30-річний футболіст хоче продовжити кар'єру у Європі.

Цього сезону Моура провів за Тоттенгем 8 матчів в АПЛ, не відзначившись результативними діями.